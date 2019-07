Aggressione sul treno, denunciato diciassettenne

La polizia ferroviaria ha identificato e denunciato il giovane, che sabato 29 giugno ha aggredito su un treno un altro ragazzo. Quest'ultimo stava tornando a casa seduto sull'ultima vettura di un treno regionale insieme a un amico ed entrambi avevano lasciato le loro biciclette regolarmente sui sostegni della carrozza.

Lo scompartimento dove viaggiavano era vuoto, quando, improvvisamente, è arrivato un gruppo di giovani, che ha mostrato uno strano e insistente interesse per le biciclette. I due giovani, intuendo le intenzioni del gruppo, si sono alzati per chiarire la proprietà delle due ruote, ma il gruppo non ha desistito.

Uno dei due giovani è stato colpito al volto con un pugno. Ormai il convoglio era in arrivo nella stazione di Genova Brignole e il branco ne ha approfittato per scendere dal treno e dileguarsi in città.

La polizia ferroviaria ha prestato soccorso al giovane malcapitato, accompagnandolo in ospedale per le cure dei medici. Il ragazzo è stato poi dimesso con una prognosi di sette giorni. Grazie alle telecamere e alle successive attività di indagine è stato identificato l'autore della aggressione, un 17enne genovese incensurato, segnalato all'autorità giuiziaria per il reato di lesioni.