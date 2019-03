Tutti in bici a scuola, in 400 in via Garibaldi

«Io pedalo e non inquino, io pedalo e resto sano»: è stato soltanto uno degli slogan dipinti sui cartelloni che giovedì mattina alcuni dei 400 partecipanti a "Tutta Genova Bike To School" hanno mostrato nel corso della “biciclettata” organizzata per sensibilizzare l’opinione pubblica, e l'amministrazione locale, sulla necessità di ridurre l’inquinamento e pensare di più al pianeta.

L’iniziativa, che arriva a pochi giorni dallo sciopero per il clima - il “Friday for Future” lanciato dalla 16enne Greta Thunberg - ha visto il serpentone di bici, composto da moltissimi bambini, partire da piazza Fontane Marose e dirigersi verso il centro città passando per via Garibaldi: tappa obbligata davanti a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, dove i manifestanti hanno incontrato il sindaco Marco Bucci.

«Chiediamo cicloposteggi antifurto davanti ad asili, scuole e piazze, corsie ciclabili sulle strade principali per la sicurezza di tutti e mezzi pubblici che incentivino il trasporto in bicicletta», spiegano i promotori dell’iniziativa, che è patrocinata dall’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, che per la speciale occasione ha consentito gli ingressi ritardati.

Agli organizzatori di “Bike to School”, Bucci ha illustrato i progetti dedicati alla mobilità sostenibile, svelando alcune variazioni nei progetti sulle piste ciclabili. Il corteo si è quindi ricompattato e si è diretto pedalando verso piazza della Meridiana, dove i ciclisti si sono diretti verso le scuole o verso il posto di lavoro.