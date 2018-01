Biblioteca Saffi, dopo l'incendio arrivano cinquemila libri

Questa mattina sono stati consegnati oltre cinquemila libri raccolti grazie all'iniziativa di Possibile “Dona un libro alla Saffi”, la biblioteca civica (colpita da un attacco incendiario due mesi fa) in via Sertoli a Molassana. Alla consegna hanno preso parte Luca Pastorino (deputato di Possibile), Marco Bucci (sindaco di Genova), Roberto D'Avolio (presidente Municipio Media Valbisagno) e Francesco Langella (presidente regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche).

“Dona un Libro alla biblioteca Saffi” ha raccolto una fervida mobilitazione in tutta Italia, da Genova a Roma, da Vicenza a Torino fino a Verona, sono arrivati oltre cinquemila volumi, di cui più di duemila nuovi. L'evento su facebook ha raggiunto 50mila persone con 2.700 interazioni e mille adesioni. Hanno collaborato all'iniziativa anche Il centro culturale Alliance Francaise De Genes, la Libreria Book Morning, la Libreria Fieschi, Fratelli Frilli Editori, l'Associazione americana donne.

Luca Pastorino deputato di Possibile ed esponente di Liberi e Uguali: «Ripartire da una piccola biblioteca di periferia per ricostruire quel senso di comunità andato perso negli anni. È stato questo il senso dell'iniziativa “Dona un Libro alla biblioteca Saffi”. Le piccole azioni possono diventare grandi solo se ci crediamo davvero. E allora la biblioteca Saffi è l'inizio di una rivoluzione culturale e ci dice che abbiamo bisogno di biblioteche sempre più belle e vive e di università che diano la possibilità a tutti di accedere all'istruzione. La cultura non lascia indietro nessuno ed è per questo che fa paura. Noi partiamo da qui e dalle tantissime donazioni ricevute, tra cui “Il Piccolo Principe” in arabo, perché se “l'essenziale è invisibile agli occhi”, non possiamo più lasciarcelo sfuggire».