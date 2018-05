«Bestie straniere»: nessun processo per l'autore del post

Il giudice per le indagini preliminari Ferdinando Baldini ha ordinato l'archiviazione per l'autore del post, rivolto al presidente Toti, in cui si chiedeva il rimpatrio per le "bestie straniere". Il governatore ligure rispose alla domanda, senza soffermarsi sui toni usati nella stessa.

L'esposto era stato presentato da Aleksandra Matikj, presidente del Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione. La decisione del giudice è arrivata dopo le scuse dell'autore del post, che ha definito la frase "uno sfogo".

Si chiude così una vicenda, che aveva attirato alcune critiche contro Toti. Matikj esprime il suo disappunto e si rivolge al Procuratore capo per chiedere: «Come dobbiamo comportarci noi Stranieri a Genova quando ci discriminano su internet, sui nostri posti di lavoro oppure nelle scuole e quando per odio e per invidia devastano le vite a noi ed alle nostre famiglie? Cosa dobbiamo fare quando ci attaccano?».