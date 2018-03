Cannabis legale, nuovo store a Marassi

La cannabis legale è arrivata a Marassi, più precisamente in via Bertuccioni, di fronte allo stadio, dove ha aperto uno store di prodotti a base di canapa con un livello di THC inferiore allo 0,6 per cento. Infiorescenze, prodotti alimentari e omeopatici, integratori, bibite ed enercizzanti. Con la pianta di canapa ci si può fare un pasto completo, compreso l'amaro finale per digerire.

Sulla pagina Facebook del negozio, Green Diamond Genova, si legge che "tutte le domeniche "calcistiche" il punto vendita sarà aperto da 3 ore prima della partita ad un'ora dopo", e per chi teme l'effetto "sballo" i titolari specificano che in realtà l'unica destinazione d'uso consentita è quella tecnica, ovvero per profumare ambienti, cosmesi o collezione.

Intanto nel negozio valgono le stesse regole di tabaccherie e bar: si chiede la carta d’identità, e sotto i 18 l’acquisto è vietato.