Circolo non rispetta l'ordinanza anti alcol, rischia la revoca della licenza

Come di consueto la seduta del Consiglio comunale di martedì 19 febbraio 2019 è iniziata con gli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Il consigliere Vacalebre ha segnalato la problematica di via Bertolotti a Cornigliano, «dove sono nati circoli con dubbia licenza, che vendono anche alcolici e superalcolici, senza rispettare l'ordinanza. La situazione - ha detto il consigliere - risulta difficile al civico 120 rosso dove c'è un circolo che fa attività notturna e al mattino gli esercenti vicini trovano residui delle nottate, visto che vengono lasciati rifiuti e degrado. Per questo chiedo la possibilità di attuare un monitoriaggio con verifica delle licenze».

Per la giunta è intervenuto l'assessore Garassino: «in via Bertolotti al 120 rosso c'è un'attività munita di Scia (segnalazione certificata di inizio attività); si tratta di un circolo associato a Federitalia, la cui presidente è titolare di permesso di soggiorno illimitato. Il circolo è inserito nel giro di controllo del sesto distretto, l'ultimo è avvenuto la notte dello scorso 3 febbraio. Durante il controllo sono state accertate attività rumorose e notificata una sanzione per violazione dell'ordinanza anti alcol. Quindi sono state avviate le pratiche per la decadenza della Scia per intemperanze emerse nel corso del controllo».