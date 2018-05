Via Bertani: i lavori dureranno tre mesi

Dureranno quasi tre mesi i lavori alla rete del gas in via Bertani. Un'ordinanza del 15 maggio 2018 del Comune di Genova ha adottato alcune modifiche alla viabilità, in vigore dall'11 giugno 2018 al 7 settembre 2018 con orario 00.00/24.00 nelle vie Agostino Bertani e Goffredo

Mameli.

In particolare in via Bertani sarà istituito il divieto di circolazione e divieto di fermata nei tratti di volta in volta impegnati dai lavori; nel tratto stradale non interessato dai lavori, limite massimo di velocità di 30 km/h, divieto di fermata e senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria lavorativa e da impianto semaforico nei rimanenti giorni e orari. I veicoli dovranno fermarsi e dare la precedenza all'intersezione con corso Magenta e piazza dei Cappuccini.

In via Goffredo Mameli il senso di marcia sarà da monte verso mare con limite di velocità di 30 km/h. In piazza dei Cappuccini senso unico di marcia con direzione da via Mameli a via Bertani. Sarà garantito il transito pedonale in tutta sicurezza.

«I lavori verranno eseguiti in due parti, una prima tra corso Magenta e via Bottaro, una seconda tranche tra via Bottaro e piazza dei Cappuccini» aveva spiegato l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella, in risposta a un'interrogazione di Lilli Lauro presentata durante la seduta del consiglio a fine marzo.