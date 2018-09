Castelletto: riapre via Bertani, ritorno alla viabilità "ordinaria"

Conclusi i lavori estivi, via Bertani è stata riaperta al traffico: la strada che collega Castelletto a piazza Corvetto, e dunque al centro città, è stata “sgombrata” da ruspe e rete arancione e nel corso della mattinata di lunedì restituita ai tanti residenti che hanno trascorso i mesi più caldi a sperare che gli operati rispettassero la tabella di marcia riaprendola entro l’inizio delle scuole.

Così è stato: dopo il rinnovo della rete gas e idrica, la riapertura integrale al traffico di via Bertani è stata predisposta per la giornata di lunedì 10 settembre, una settimana prima dell'inizio delle lezioni, in modo da ripristinare la viabilità originaria a scendere e quella delle vie limitrofe.

La Municipale ha iniziato a occuparsene poco dopo l'alba, eliminando la segnaletica e i cartelli e rintracciando i proprietari delle auto posteggiate in maniera irregolare per sgombrare la strada: la riapertura totale è prevista entro la fine del pomeriggio.

«Si chiude un cantiere che destava molte preoccupazioni dal punto di vista della mobilità cittadina, ma che è stato gestito in maniera attenta - ha detto il vicesindaco e assessore alla mobilità del Comune di Genova, Stefano Balleari - via Bertani, via Mameli, via Pastrengo e piazza dei Cappuccini riaprono nei tempi concordati e comunque prima dell’inizio dell’anno scolastico».