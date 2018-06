Stop al traffico in via Bertani, la chiusura "ritardata" salva il primo giorno

La tanto temuta chiusura è alla fine arrivata: lunedì mattina, come anticipato diverse settimane fa, via Bertani è stata chiusa al traffico per l’avvio di lavori che proseguiranno almeno sino a inizio agosto, eliminando di fatto un collegamento ritenuto fondamentale tra corso Magenta, a Castelletto, e piazza Corvetto.

Le transenne sono state posizionate poco prima delle 9, superata l’ora di punta mattutina: alla Municipale è stato affidato il compito di regolare il traffico per la prima mattinata di chiusura, mentre gli uomini di Ireti, incaricati del rifacimento delle condotte di acqua, gas e scarichi fognari, hanno aperto il cantiere che, per le prime settimane, resterà nella parte superiore di via Bertani, tra corso Magenta e via Bottaro. La seconda fase, che durerà altre 4-5 settimane a seconda delle condizioni meteo e di eventuali imprevisti, interesserà invece il tratto compreso tra viale Bottaro e piazza dei Cappuccini.

Per tutta la durata dei cantieri, via Mameli sarà percorribile in discesa per chi arriva da corso Solferino e da circonvallazione a monte deve raggiungere piazza Corvetto. Unica eccezione i mezzi pesanti, che procederanno invece lungo via Assarotti: la prima mattinata non ha fatto registrare particolari problemi al traffico, complice la chiusura “ritardata” anche alla luce delle scuole ancora aperte, ma il vero banco di prova sarà martedì 12, ultimo giorno di lezioni, in cui è probabile che tra le 7 e le 9 in circonvallazione si formerà un “tappo” dovuto ai veicoli che dovranno necessariamente proseguire in direzione Manin per raggiungere il centro.

Il senso invertito in via Mameli (la strada che sbuca in piazza dei Cappuccini, da cui via Bertani resta percorribile sino in Corvetto) non convince i residenti: troppo articolata la manovra necessaria per imboccarla per chi proviene da Principe, troppo stretta per poter accogliere tutte le auto e gli scooter deviati da via Bertani la strada.

E alla luce della decisione, da parte del Comune, di tenere chiusa e pedonale via di Vallechiara, soprattutto dopo le proteste da parte dei residenti, dal Municipio Centro Est è arrivata la proposta di riaprire via Balbi per lasciar defluire il traffico all’altezza della rotonda di piazza dell’Annunziata, congestionata nelle ore di punta anche senza il cantiere di via Bertani. Il Comune, però, frena: l’assessore alla Mobilità, Stefano Balleari, ha già chiarito che i problemi al traffico, nei primi giorni di chiusura, saranno inevitabili. Ma provvedimenti particolari verranno adottati soltanto se la situazione resterà ingestibile anche trascorso il periodo di “rodaggio”.