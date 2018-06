Via Bertani chiusa per 8 settimane, incubo traffico a Castelletto

Il conto alla rovescia è partito: un ultimo weekend di viabilità “normale”, e dall’11 giugno via Bertani, la stretta strada che collega corso Magenta (e dunque gran parte di circonvallazione a monte) a Corvetto chiuderà per lavori. Un intervento anticipato mesi fa e parecchio temuto, non soltanto per una questione legata al traffico, ma anche ai parcheggi.

Il cantiere, affidato a Ireti per la sostituzione dei tubi del gas, dell’acqua e della rete fognaria, resterà aperto (secondo cronoprogramma) per 8 settimane, e dunque sino a inizio agosto, ma il Comune ha deciso di tenere aperta una finestra più ampia in caso di piogge o altri ostacoli che potrebbero ritardare i lavori. La cui fine è dunque fissata per il 7 settembre: poco meno di 3 mesi di chiusura, che coincidono con la fine delle scuole, anche se l’ultima campanella a Genova suona ufficialmente il 12, e restano da affrontare gli esami di maturità per gli studenti del Deledda, che sorge proprio a metà via Bertani.

Gli interventi non erano però più rimandabili, sostiene il Comune, che all’assessorato alla Mobilità di Stefano Balleari ha affidato il compito di rimodellare il traffico sulla base della chiusura: i lavori riguardano il tratto di via Bertani che va dll’incrocio con corso Magenta (quello quotidianamente utilizzato da centinaia di veicoli diretti verso il centro) e piazza dei Cappuccini, e verranno realizzati in due fasi:

- la prima durerà tra le 4 e le 5 settimane, e si concentrerà sul tratto tra corso Magenta e via Bottaro. In questo periodo il tratto tra viale Bottaro e piazza dei Cappuccini esarà percorribile a senso unico alternato.

- la seconda, che avrà una durata molto simile, interesserà il tratto compreso tra viale Bottaro e piazza dei Cappuccini, e il senso unico alternato scatterà nella parte alta di via Bertani.

Tra i provvedimenti adottati dal Comune per alleggerire il traffico c’è il cambio di senso di marcia in via Mameli, strada che da piazza dei Cappuccini conduce tradizionalmente in corso Solferino, all’altezza di Villa Gruber: automobilisti e scooteristi potranno percorrerla a scendere, anche se in molti sono preoccupati per la manovra necessaria per imboccarla se si proviene da Spianata Castelletto. In questi giorni sono già stati posizionati i cartelli che avvisano dei lavori, ma i disagi e gli ingorghi, soprattutto nei primi giorni (e nonostante la fine delle scuole) sono inevitabili.