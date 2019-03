Via Bertani, due settimane di chiusura per "asfaltatura definitiva"

Chiude oggi alle 18 per “asfaltatura definitiva” via Bertani, la strada che collega Castelletto e in generale circonvallazione a monte con il centro cittadino.

La chiusura, in vigore ogni giorno dalle 18 alle 6 del mattino successivo sino al 16 marzo, si è resa necessaria per ripristinare una strada che, dopo tre mesi di chiusura estiva e di cantieri, è rimasta piena di dossi e buche in attesa che Ireti, l’azienda che ha portato a termine i lavori, procedesse con l’asfaltatura definitiva.

«Dopo l'esecuzione dei lavori occorre attendere almeno 6 mesi in modo da dare il tempo al terreno di assestarsi prima di eseguire le asfaltature definitive ed evitare così che si creino successivi avvallamenti nel terreno», aveva detto Ireti a gennaio, rispondendo proprio alle critiche legate allo stato della strada, pericolosa soprattutto per gli scooteristi.

A oggi non è stata modificata la viabilità come accaduto invece in estate, quando le auto erano state deviate su via Mameli, dove era stato istituito il doppio senso di marcia: sino al 16 marzo, salvo indicazioni diverse da parte del Comune, i veicoli che da circonvallazione procederanno verso Corvetto nell’orario serale dovranno percorrere via Assarotti.