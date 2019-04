Ruba scarpe da Bershka, arrestato

Dopo aver manomesso la placca antitaccheggio ed essersi impossessato di tre paia di scarpe all'interno del punto vendita Bershka in via xx Settembre, si è allontanato.

Il ladro è stato fermato poco dopo da un equipaggio del Nucleo Radiomobile per un controllo e identificato in un calabrese di 59 anni, gravato di pregiudizi di polizia e attualmente sottoposto alla misura dell'avviso orale; perquisito, è stato trovato in possesso della refurtiva e di un grosso cacciavite, il tutto nascosto dentro una borsa.

A questo punto è scattato l'arresto per furto aggravato e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Refurtiva recuperata e restituita. In mattinata il 59enne è stato processato con rito direttissimo.