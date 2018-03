Via Berno: trovata la soluzione per coprire la voragine

Come di consueto, la seduta odierna del Consiglio comunale è iniziata con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Guido Grillo (Forza Italia) e Alberto Pandolfo (Pd) hanno interrogato la Giunta sull'incidente mortale nella voragine provocata da un cedimento dell'asfalto in via Berno, a San Fruttuoso, e hanno chiesto notizie sui provvedimenti adottati o programmati.

La replica dell'assessore Paolo Fanghella: «Mi preme sottolineare che il 7 marzo, in tempi non sospetti, abbiamo annunciato in un'assemblea pubblica che il Comune ha trovato la soluzione per rifare la strada, a spese dell'impresa che sta realizzando lo scolmatore sul Bisagno. Via Berno è una strada privata e i proprietari sono stati condannati dal Tar all'urgente messa in sicurezza delle voragini. Il Comune aveva offerto di concorrere alla spesa in misura del 50 per cento, ma i cittadini hanno rifiutato e hanno deciso di non far eseguire il lavoro».

«Anche via Donaver è privata - ha concluso l'assessore -, ma da decenni è aperta al senso unico. Di conseguenza, la spesa per la messa in sicurezza deve essere ripartita a metà tra pubblico e privato; ma anche stavolta i cittadini hanno espresso un diniego, quindi è stato posizionato un transennamento che viene periodicamente controllato. Sarebbe opportuno convocare una commissione, in modo da aggiornare tutti su ciò che si intende fare».