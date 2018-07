Truffa Carige, maxi condanna per Berneschi: 8 anni e 7 mesi

L'ex presidente di Banca Carige Giovanni Berneschi è stato condannato a otto anni e sette mesi nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta maxi truffa ai danni del Gruppo Carige. Una condanna più alta rispetto alle richieste della procura (sei anni e otto mesi), ma anche rispetto alla sentenza di primo grado (otto anni e due mesi)

La truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova consisteva nel far acquistare dal ramo assicurativo della banca immobili e quote societarie di imprenditori compiacenti a prezzi gonfiati per reinvestire le plusvalenze all'estero. La truffa avrebbe fruttato a Berneschi e agli altri imputati circa 22 milioni.