Abbandona il cane in casa tra escrementi e sporcizia, denunciato 48enne

Lasciava il suo cane, un pit bull, da solo per giorni nell'appartamento che aveva preso in affitto, abbandonato tra sporcizia, rifiuti e i suoi stessi escrementi. Sino a quando alcuni vicini non hanno deciso di intervenire e segnalare la situazione ai carabinieri, che una volta verificata la situazione hanno provveduto a denunciare un 48enne residente nel levante ma da qualche mese abitante a Genova.

Tutto è successo in via Berghini, a San Fruttuoso. L'uomo, risultato poi già noto alle forze dell'ordine, si era completamente disinteressato del cane trascurandolo e lasciandolo, insieme con l'appartamento, in totale stato di abbandono.

Alla fine, come detto, sono stati i vicini a far presente la situazione: a effettuare il sopralluogo sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che oltre a denunciare il 48enne per maltrattamenti e abbandono di animali hanno sequestrato il cane affidandolo a un canile cittadino.