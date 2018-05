In cantina 8,5 kg di hashish, spacciatore tradito da un viaggio in treno

I carabinieri della compagnia di San Martino hanno arrestato questa mattina A. L., classe 1987, abitante nel quartiere di San Fruttuoso, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Genova, che ha contestato al giovane, già noto alle Forze di polizia per reati contro il patrimonio, il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini sono state avviate nel mese di febbraio 2018 in seguito alla segnalazione di alcuni abitanti del quartiere di San Fruttuoso circa il continuo viavai di giovani da diversi appartamenti di via Berghini e via Bonacchi. Gli accertamenti posti in essere dai carabinieri, sviluppati attraverso quotidiani servizi di osservazione delle zone segnalate nonché al controllo di eventuali consumatori di sostanze stupefacenti, hanno permesso di individuare nel mese di marzo una piccola cantina ubicata in via Berghini dove sono stati rinvenute, nascoste dentro uno zaino, 84 tavolette di hashish per un peso complessivo di 8,5 chilogrammi.

La svolta nelle indagini volte ad attribuire la detenzione dello stupefacente è stato il ritrovamento, all'interno dello zainetto utilizzato per nascondere la droga, di un biglietto ferroviario valido per la tratta Genova-Lamezia Terme, risalente al settembre 2017, riportante il nominativo del giovane (che aveva in uso la cantina di proprietà di altro soggetto, risultato all'oscuro e totalmente estraneo ai fatti).

Questo elemento, insieme al contenuto di alcuni messaggi scambiati tra consumatori, ha permesso di risalire all'identità del genovese e acclarare il suo coinvolgimento di rilievo nelle dinamiche di spaccio che si sviluppano tra i quartieri di San Fruttuoso, Marassi e Molassana. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.