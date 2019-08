Lancio del cassonetto dall'Aurelia, 17enne confessa

I carabinieri di Savona hanno individuato il presunto responsabile del lancio di un bidone per i rifiuti dall'Aurelia sulla spiaggia sottostante a Bergeggi. Si tratta di un ragazzino di 17 anni, in vacanza in Liguria insieme alla famiglia. Il cassonetto ha ferito gravemente un ragazzino di 12 anni, che ha riportato un grave trauma cervico facciale con frattura alla mandibola e rischia anche danni neurologici. Il 17enne è stato denunciato per lesioni gravissime.

L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane è uscito verso le 3 da una discoteca e si è fermato ad un chiosco dei panini sulla Via Aurelia, che però era chiuso. Poi la bravata: il 17enne ha lanciato il cassonetto convinto che finisse direttamente in mare. E invece così non è stato. Il bidone ha colpito il 12enne che stava dormendo in tenda con la famiglia sulla spiaggia. La sorella si è salvata per miracolo.

«All'inizio ha cercato di negare ma poi ha capito che erano stati raccolti elementi sufficienti per procedere anche in autonomia alla denuncia e quindi alla fine, spinto anche dai genitori presenti all'interrogatorio, il 17enne ha confessato», ha spiegato il tenente colonello Alessandro Ciuffolini, comandante del Reparto Operativo Carabinieri Savona, durante una conferenza stampa.