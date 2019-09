Traffico di 'supercar' rubate, nove arresti

Mercoledì 18 settembre squadre di polizia giudiziaria del compartimento polizia stradale della Liguria, con il supporto delle sezioni polizia stradale di Genova, Bergamo e Brescia, hanno eseguito nove misure di custodia cautelare e 15 perquisizioni personali e domiciliari come atto finale dell'operazione 'Dakar'.

L'articolata e complessa attività di indagine, coordinata dal sostituto procuratore Luca Monteverde, ha preso il via nel mese di marzo 2019 quando, a seguito del continuo monitoraggio delle merci in transito nel porto commerciale di Pra'-Voltri, con la collaborazione dell'Agenzia delle Dogane di Genova 2, è stato controllato un container diretto in Senegal, allestito in provincia di Brescia, all'interno del quale sono state trovate e sequestrate due auto Land Rover, Range Rover Velar e Sport, rubate in provincia di Bergamo.

Le immediate attività investigative e di intercettazione e i successivi riscontri hanno consentito di individuare un gruppo criminale formato da senegalesi, italiani, gambiani, nigeriani e marocchini, con base operativa nella provincia di Bergamo e ramificazioni a Genova, nonché da ricettatori dimoranti nel milanese, tutti coinvolti nel riciclaggio internazionale di veicoli e traffico di rifiuti speciali attraverso la spedizione in container.

D'intesa con l'autorità giudiziaria, nel mese di aprile 2019 è stato effettuato un intervento all'aeroporto di Milano-Linate che ha consentito di trarre in arresto il capo del sodalizio criminale, in procinto di lasciare l'Italia per il Senegal, utilizzando i documenti di suo fratello.

L'intera attività di indagine ha consentito di denunciare all'autorità giudiziaria competente 15 soggetti (2 italiani e 13 africani tra cui 4 donne); è stata inoltre richiesta e ottenuta dal gip del tribunale di Genova, Filippo Pisaturo, l'emissione di 9 misure di custodia cautelare (5 in carcere e 4 agli arresti domiciliari) e 15 perquisizioni personali e domiciliari eseguite nella prima mattinata di mercoledì scorso.

Nel corso dell'attività di indagine sono stati individuati 5 container carichi di refurtiva e sono state recuperate e sequestrate 12 autovetture di alta gamma (Land Rover Range Rover, Audi e Toyota) e 2 potenti scooter (Honda e Piaggio); tutti i mezzi sono rientrati nel possesso dei legittimi proprietari.