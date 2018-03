Riciclaggio di auto di lusso: latitante da 2 anni arrestato in Belgio

Era ricercato dal 2016 dopo una condanna per riciclaggio di auto di lusso, ma grazie a conoscenze in diverse città italiane, soprattutto al Sud, era riuscito a far perdere le proprie tracce. Grazie alla collaborazione tra le Squadre Mobili di Genova e di Catanzaro, però, alla fine è stato arrestato.

In manette è finito un cittadino marocchino di 49 anni, che tra il 2012 e il 2013 si era specializzato nel traffico di auto di grossa cilindrata rubate e dei relativi libretti di circolazione, che venivano modificati e riutilizzati. Le vetture molto spesso venivano invece portate in Marocco, e lì rivendute.

L’uomo era stato scoperto, arrestato e poi condannato a 10 anni di carcere, ma era riuscito a fuggire a Catanzaro e da lì a rifugiarsi in Belgio, nella città di Shaerbeek. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire la fuga, e grazie alla collaborazione con la polizia locale, dopo due anni di latitanza alla fine l’uomo è stato arrestato.