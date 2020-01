Scivola lungo il sentiero, donna muore sul monte Beigua

Tragedia domenica pomeriggio sui sentieri del parco del Beigua, dove una donna di 63 anni è morta dopo essere precipitata in un dirupo.

La donna, residente nel cuneese, stava facendo un’escursione con un gruppo di amici lungo il sentiero tra Sant'Anna di Lerca e Arenzano, alle pendici del monte Beigua, quando è scivolata ed è precipitata per una ventina di metri circa.

I compagni di escursione hanno immediatamente dato l’allarme, e sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso di Cuneo, ma per la 63enne non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate, non sarebbe riuscita ad arrivare neppure in ospedale.

Della tragedia si stanno occupando anche i carabinieri di Arenzano, che faranno luce sulle cause della caduta ascoltando anche i compagni di escursione della donna.