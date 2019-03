Begato: ancora sgomberi, cinque persone segnalate

Altri sgomberi nella giornata di giovedì 7 marzo 2019 da parte della Polizia locale genovese, che ha liberato sei appartamenti di civica proprietà nel quartiere di Begato, i cui occupanti erano già stati segnalati all'autorità giudiziaria. Gli agenti hanno anche ispezionato altri sette alloggi segnalati dalla direzione Politiche della Casa per eventuali occupazioni abusive.

Al termine delle verifiche sono state segnalate cinque persone per il reato di occupazione abusiva di spazi pubblici. Tutti gli occupanti sono stati sanzionati ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di polizia urbana (vietato occupare abusivamente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e uno di questi, privo di documenti, è stato accompagnato in questura per l'identificazione.