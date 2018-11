"Blitz" del Comune a Begato, rimosse oltre 20 auto abbandonate

Oltre 20 auto abbandonate da tempo in strada rimosse con il carro attrezzi: il “blitz” dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova, Stefano Garassino, è andato in scena venerdì mattina nel quartiere genovese di Begato, e ha coinvolto uomini della Polizia Locale e di Amiu.

L’operazione ha coinvolto soltanto veicoli abbandonati da tempo, e non rubati, per cui sono stati impiegati tre carri attrezzi e due veicoli speciali definiti “ragni”: ventitré i mezzi rimossi tra via Linneo, via Ravel, via Maritano, via Cechov e via Brocchi, un intervento che ha compreso anche una pulizia, bonifica e rimozione di ingombranti.

Dall’inizio del 2018 a oggi sono 700 le segnalazioni arrivate in Comune su auto abbandonate, 600 delle quali già rimosse (100 in più rispetto al 2017). Fondamentale, per l’assessorato, il contributo dei cittadini, che possono affiancarsi all’attività di controllo, censimento, verbalizzazione e notifica svolto quotidianamente dalla Polizia Locale.

«Siamo molto soddisfatti di questa operazione, fra le più importanti e ampie degli ultimi anni - ha detto l’assessore Garassino - Si tratta di un’altra azione svolta nell’ambito dell’impegno contro il degrado e a supporto del decoro della nostra città che passa anche dalla rimozione di questo tipo di veicoli. Stiamo lavorando costantemente a 360 gradi, agendo per step, per ottenere i migliori risultati possibili in tutti i quartieri genovesi che, anche sotto questo aspetto, erano stati abbandonati da troppo tempo».

Le segnalazioni su veicoli abbandonati possono essere inviate via mail all’indirizzo pmsegnalazionerelitti@omune.genova.it (eventualmente anche allegando fotografie) e telefonando al numero 0105575512. Per ogni segnalazione effettuata si riceverà un feedback e, attraverso il sito ufficiale www.pmgenova.it, si potrà seguire l’iter della pratica.