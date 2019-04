Demolizione diga di Begato: in quartiere arriva il laboratorio d'ascolto per gli inquilini

Aprirà lunedì 15 aprile Begato Project, un servizio di supporto per gli inquilini, residenti in via Maritano ai civici 59/70/80/90/92/95 e in via Cechov 11, che saranno interessati dalla ricollocazione in nuovi alloggi. Nel laboratorio d’ascolto saranno presenti operatori amministrativi e assistenti sociali per accompagnare gli utenti in tutte le attività conseguenti al progetto di rigenerazione del quartiere Diamante e di demolizione delle “Dighe” di Begato, programmato dalla Regione Liguria, Comune di Genova e Arte Genova.

Il servizio, collocato in Via Maritano 34, a regime seguirà il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Gli interessati saranno convocati su appuntamento in base alla tipologia dei nuclei familiari e in ordine di priorità.

«Parte il progetto di rigenerazione di Begato - sottolinea l’assessore a Gestione del patrimonio comunale abitativo e non abitativo del Comune di Genova Pietro Piciocchi - . È un momento importante perché dimostra che l'Amministrazione ci crede davvero. Vogliamo dare dignità ai quartieri e al diritto di abitazione. Accompagneremo le persone nelle loro scelte di ricollocazione. Nessuno dovrà più sentirsi solo».

«Comincia il lavoro di ascolto delle famiglie di Begato, nell’ambito di un'operazione molto ambiziosa e importante, fondamentale per la qualità della vita dei cittadini - dichiara invece l’assessore regionale all’edilizia -. Iniziamo con un momento che servirà a condividere nella maniera più ampia con i cittadini il percorso intrapreso».