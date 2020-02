GenovaCleaner rimanda la pulizia a Begato e si sposta a Voltri: «Non ci sono le condizioni»

Alla fine si sono dati appuntamento a Voltri, per ripulire lo spiaggione, e hanno rimandato la più impegnativa missione di riqualificare via Virgilio Brocchi, a Begato, a una data in cui sarà garantita la sicurezza sopratutto per i più giovani. I volontari di GenovaCleaner, che insieme con Fridays for Future, The Black Bag e Trashteam - Save the river avevano programmato per domenica 2 febbraio una giornata di pulizia a Begato, hanno all’ultimo minuto cambiato programmi.

Il problema, come spiegato in due post condivisi dal gruppo, riguarda le condizioni estremamente degradate della zona: nel corso di un sopralluogo in via Brocchi, i volontari hanno assistito al lancio di oggetti e rifiuti dalla finestra diretti verso l’area sottostante, e si sono resi conto che qualcosa avrebbe potuto colpire i volontari all’opera.

«Gli oggetti caduti durante il sopralluogo non hanno colpito nessuno e non sono stati lanciati contro di noi ma per abitudine - precisano però da GenovaCleaner - questa pratica è infatti normale in questo luogo che purtroppo si ritrova una piccola discarica davanti a casa, in ogni caso noi eravamo in completa sicurezza e invisibili ai condomini quando gli oggetti sono stati lanciati». Da qui la richiesta di organizzare la spedizione coordinandosi con le forze dell’ordine, in modo da preparare i residenti alla giornata di pulizia.

«Ci dispiace davvero - concludono dall’associazione - ma riteniamo che questa soluzione sia la più saggia da adottare in questo momento. Chiediamo scusa a tutti coloro che si sono mobilitati per partecipare e li invitiamo a venire ad aiutarci a Voltri».

La domenica dei Cleaner, dunque, verrà passata a Voltri, per la pulizia della spiaggia a partire dalle 10.