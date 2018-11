Fugge da una comunità e occupa casa popolare, minorenne nei guai

Si era stabilita in un alloggio di proprietà del Comune dopo essere fuggita da una comunità di recupero in provincia di Alessandria, ma è stata rintracciata dalla Municipale, che dopo averla identificata l’ha affidata a una comunità di Genova:

Protagonista della vicenda una minorenne di origini romene, sorpresa in uno dei 6 appartamenti di civica proprietà ispezionati martedì mattina in via Cechov, a Begato. A trovare la ragazza sono stati gli agenti del Reparto giudiziaria della polizia Locale, cui la giovane ha riferito di aver avuto la disponibilità dell’appartamento da una persona di cui non ha saputo fornire alcun dato.

La ragazzina è stata accompagnata in questura per l’identificazione e i controlli, da cui i è emerso un ordine di rintraccio risalente a settembre partito dalla denuncia di allontanamento sporta dalla responsabili di una comunità piemontese.

Il Tribunale dei Minori ha quindi deciso di affidare la minore a una comunità di Genova, e per lei è scattata anche la denuncia per l'occupazione abusiva di proprietà pubblica.