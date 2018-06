Alcol e rischio, a Begato gli studenti incontrano gli esperti dell'Asl

Una giornata all’insegna del confronto e dell’approfondimento per mettere in guardia i più giovani sui rischi legati all’abuso di alcol: giovedì 7 giugno l’Asl 3 organizza un evento nello Spazio Zero di via Maritano, al piano terra della Diga di Begato, dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Tosca Bercilli e dell’Istituto Comprensivo Rivarolo.

La giornata inizia alle 9.30 con il primo di una serie di approfondimenti cui partecipano Gianni Testino, coordinatore del Centro Alcologico Regionale e responsabile della S.S.D. Alcol e Patologie correlate di Asl3; Rocco Luigi Picci, direttore della S.C. Salute Mentale Distretto 10; Graziano Fiscella, responsabile Ser.T. Distretto 10; e Luigi Carlo Bottaro, direttore generale di Asl 3.

L’evento è promosso dal Distretto 10 Valpolcevera e Valle Scrivia, ed è svolto in collaborazione con il Municipio Valpolcevera e il Comune di Genova. Obiettivo, sensibilizzare i più giovani su una piaga, quella dell’abuso di alcol sempre più diffusa in una fascia d’età ad alto rischio di sviluppo di dipendenze.