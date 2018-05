Begato, Bucci accetta l'invito dei residenti: «Verrò a prendere un caffè alla Diga»

Invito accettato: dopo il passaparola dei giorni scorsi, il sindaco Marco Bucci ha annunciato di essere pronto a «passare una serata alla Diga» e ad andare a Begato «per parlare con il quartiere».

La risposta agli appelli lanciati dai residenti attraverso i social network e il docufilm DigaVox è arrivata via Facebook, sulla pagina ufficiale del primo cittadino: «Verrò a Begato per parlare con il quartiere, capirne i problemi più urgenti, spiegare cosa stiamo facendo per il Diamante e studiare insieme a voi le soluzioni sulle quali l’amministrazione può intervenire - ha scritto Bucci - Sarò al Paladiamante già il 9 giugno, per il convegno sulle periferie organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, ma per raccogliere le voci della Diga ci vedremo la sera del 18 giugno».

Immediata la replica da parte degli autori del docufilm DigaVox, realizzato proprio per evidenziare le problematiche della Diga, che negli ultimi tempi è tornata al centro dell’attenzione anche per l’intenzione, espressa dall’amministrazione Bucci, di riprendere in considerazione l’ipotesi demolizione: «La ringraziamo per aver accettato l’invito degli abitanti della Diga che abbiamo raccolto sulla nostra pagina. Questa è veramente una bella notizia».