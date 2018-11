Tragedia di Begato, la procura apre un'inchiesta per omicidio: «Atto tecnico»

La procura di Genova ha deciso di aprire un’inchiesta, ufficialmente per omicidio a carico di ignoti, sulla morte della donna di 29 anni presumibilmente caduta dalla cima della Diga di Begato e ritrovata decapitata in via Maritano lunedì pomeriggio. Si tratta di un atto tecnico, come sottolineato dai magistrati, necessario per disporre tutta una serie di accertamenti su quanto accaduto, in primis l’autopsia, che verrà con tutta probabilità eseguita oggi.

I carabinieri di Sampierdarena, che indagano insieme con il nucleo Investigativo e quello provinciale, hanno in realtà pochi dubbi: la donna, da tempo depressa, era in cura da uno psichiatra da anni, e aveva già manifestato in passato il desiderio di togliersi la vita, proprio dalla Diga di Begato, come raccontato anche dal marito.

L’uomo, distrutto e sotto choc, ha confermato quanto sostenuto anche dai colleghi della moglie (che lavorava in un’azienda a Rivarolo, e che a Begato sarebbe arrivata durante la pausa pranzo): la 29enne stava attraversando un periodo molto difficile che aveva ulteriormente esacerbato uno stato mentale già complicato. Eppure qualche dubbio sulla vicenda ancora resta: come ha fatto la donna a salire ai piani alti della Diga, non abitandovi, e come mai sul muretto su cui ha presumibilmente sbattuto non ci sono tracce di sangue?

Risposte parziali, ma significative, sono arrivate dai primi accertamenti a opera dei medici legali Marco Salvi e Francesco Ventura, che corroborano la tesi della caduta dagli ultimi piani del palazzo, con tutta probabilità dal tetto. La pioggia incessante di lunedì potrebbe invece avere cancellato la maggior parte del sangue. Per chiarire tutti i dubbi, anche alla luce dell’enorme tragedia che si è abbattuta sulla famiglia, è però necessario attendere l’esito dell’autopsia.