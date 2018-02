Cerca di entrare in una casa popolare, denunciato

Un genovese di 53 anni è stato denunciato dai carabinieri per concorso in invasione di edifici, danneggiamento e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L'uomo stava agendo con un complice che, alla vista dei militari, si è dato alla fuga.

Il maleintenzionato ha forzato la serratura provando a entrare in un appartemanto di proprietà del comune in via Cambiaso. I militari dell'Arma hanno perquisito il 53enne trovandolo in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso che sono stati sequestrati.