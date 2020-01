Hashish e marijuana in casa, in cantina una pistola: «È per difesa personale»

In casa hashish, marijuana e il necessario per confezionare eventuali dosi, in cantina, nascosta in una borsa frigo, una pistola con la matricola abrasa. È quanto trovato dai poliziotti del commissariato Cornigliano durante il controllo di un giovane di 21 anni residente a Begato, in via Pierino Negrotto Cambiaso.

I poliziotti lo hanno notato nel corso di un appostamento organizzato proprio per contrastare il fenomeno dello spaccio nel quartiere. Camminava in via Cambiaso, e alla vista della volante ha subito cambiato strada buttando in un’aiuola un oggetto che gli agenti hanno subito recuperato, e che si è rivelato una dose di hashish avvolta nel cellophane. Il 21enne è stato quindi perquisito, e la perquisizione si è estesa poi anche al suo appartamento nella stessa via.

Nell’abitazione i poliziotti hanno trovato poco più di 80 grammi tra hashish e marijuana (una parte nascosta nel vano dietro il water, nel bagno), bilancini e altra “attrezzatura”, un taccuino con annotati numeri di telefono e cifre, poco meno di 400 euro in contanti nascosti nella custodia di un gioco ella play-station.

Nella cantina intestata sempre al giovane hanno poi notato una borsa frigo appoggiata su uno scaffale in cui era custodita una Beretta calibro 7,65 con parte della matricola cancellata: «La tengo per difesa personale», ha spiegato il 21enne agli agenti. Per lui è scattato l’arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio e ricettazione.