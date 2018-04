Lite con lo zio, 16enne rischia di perdere un occhio

Sono stabili le condizioni del 16enne di origini tunisine che venerdì è stato aggredito dallo zio durante una lite scoppiata in un appartamento di via Maritano, in una casa popolare di Begato.

Il giovane è stato colpito al viso con un gancio di ferro, che gli ha procurato una ferita all’occhio piuttosto grave: arrivato al pronto soccorso del San Martino, ha raccontato di essere stato aggredito da un parente, senza però specificare chi. Subito ricoverato, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per salvargli la vista e poi tenuto in osservazione per controllare il decorso. Le sue condizioni, come detto, sarebbero stabili.

Lo zio intanto, un 24enne da poco uscito dal carcere dopo una condanna per rapina e sottoposto all’obbligo di dimora, è stato rintracciato al Villa Scassi, dove si era recato dopo la lite per farsi a sua volta medicare, e denunciato. A insospettire i poliziotti delle volanti, chiamati direttamente dai sanitari in caso di aggressioni a minori, è stato proprio il civico fornito dal 24enne, che con il nipote di 16 anni convive e che dunque corrispondeva con il suo.