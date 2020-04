Cronaca San Martino / Via dei Bedinotti

L'ex collegio fa un'altra vittima, trovato morto un 48enne

Dopo la donna rimasta vittima di un incendio nel 2017, questa volta sono da chiarire le cause della morte di un 48enne, trovato in arresto cardiaco nei pressi dell'ex istituto Belimbau in via dei Bedinotti a Borgoratti