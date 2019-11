Crolla masso sul campo Taviani, paura a Bavari

Restano fuori casa le due persone che venerdì notte sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni in via Livello, a Bavari, dopo la caduta di un grosso masso sul campo sportivo Taviani.

Il masso si è staccato dal costone di roccia che sovrasta i campi da calcio abbattendosi in parte sul parcheggio e danneggiando due auto. Nessun ferito, fortunatamente, grazie anche all’ora tarda in cui è avvenuto il crollo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno transennato l’area e l’hanno messa in sicurezza in attesa dei sopralluoghi dei tecnici, che dovranno stabilire come intervenire. Inagibili sia parte del campo sia le due abitazioni minacciate dal versante da cui si è staccato il masso per timore di una nuova frana, inutilizzabile anche parte del parcheggio.