Fil di ferro nella pizza in mensa, il ritrovamento in una scuola alla Foce

Un pezzetto di fil di ferro nella pizza: è quanto sarebbe stato trovato lo scorso 22 febbraio da una bambina della scuola elementare Barrili, alla Foce, durante un pasto in mensa. La denuncia arriva dalla Rete Commissioni Mensa, l’associazione che raccoglie gran parte dei genitori che si sono assunti il compito di fare da commissari nelle mense delle varie scuole della città.

A segnalare il fatto, stando a quanto dichiarato dalla Rete, sono stati alcuni genitori rappresentanti di classe, e nei giorni successivi a scuola sono intervenuti i dipendenti della Asl per le verifiche. A distanza di qualche giorno sarebbe arrivata la conferma ufficiale: «Il Servizio Ristoranzione del Comune ci ha confermato che giovedì scorso una bambina alla scuola Barrii ha trovato un pezzo di ferro nella pizza, e che (come avevamo segnalato) è sopravvenuta la Asl - ha scritto la Rete sulla sua pagina Facebook - Nelle scuole genovesi viene servita pizza su base precotta: il Comune ha incaricato la ditta di recarsi a fare un sopralluogo presso il produttore di basi precotte per verificare i macchinari».

Stando alle prime informazioni, il pezzo di fil di ferro sarebbe stato trovato sotto la base della pizza: non si esclude dunque che sia finito nel piatto quando la pizza vi è stata posizionata, anche se indagini sono in corso per ricostruire cosa sia accaduto. In precedenza la Rete Commissioni Mensa aveva già segnalato episodio analoghi come il ritrovamento di un pezzetto di lametta in un’insalata di finocchi alla Tommaseo e il chiodo che una bimba aveva trovato in un panino alla scuola Maddalena-Bertani.