Strada ripida e fondo viscido, l'auto resta bloccata: recuperata dai vigili del fuoco

Momenti di panico per una donna che nel pomeriggio di martedì è rimasta bloccata con l’auto lungo un strada molto ripida ed è stata costretta a chiedere aiuto ai vigili del fuoco.

È successo a Bargagli: al loro arrivo, i pompieri hanno notato l’auto bloccata in via Corridoni, complice il fondo stradale molto viscido, e si sono subito attivati per agganciarla al mezzo 4x4 e iniziare a trainarla verso una zona più pianeggiante.

Sfruttando quattro braghe d’acciaio, un cavo e il verricello, i vigili del fuoco sono riusciti in due ore e mezza a restituire la vettura praticamente intonsa alla sua proprietaria.