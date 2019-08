Denuncia le violenze del compagno e lo manda in carcere

Un genovese di 37 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Bargagli per le continue minacce e vessazioni nei confronti della propria consorte. L'ordinanza di custodia cautelare era stata emessa dal Gip del Tribunale di Genova giovedì 29 agosto, dopo le indagini svolte dalle forze dell'ordine.

La donna si era rivolta ai carabinieri giovedì 22 agosto denunciando i maltrattamenti del compagno, i militari hanno indagato e sono riusciti a dimostrare in poco tempo come l’uomo abbia reiterato, anche in epoca antecedente alla denuncia, una condotta violenta e minacciosa nei confronti della donna.

Dopo l'arresto il 37enne è stato portato nel carcere di Marassi.