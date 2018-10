A 85 anni chiede di tornare in carcere, muore la notte prima

Aveva chiesto di tornare in carcere per gli anni che gli restavano da vivere, ma nel giorno in cui avrebbe dovuto esservi riaccompagnato è stato trovato senza vita: protagonista della vicenda un 85enne residente in una comunità di Bargagli, nell’entroterra di Genova.

Per l’uomo, arrestato otto mesi fa per un cumulo pene per reati contro il patrimonio e maltrattamenti in famiglia, il giudice aveva disposto vista l’età la misura degli arresti domiciliari e il trasferimento in una comunità di accoglienza. L’anziano non riusciva però ad adattarsi alla nuova sistemazione, e aveva chiesto al tribunale di Sorveglianza di revocare la misura dei domiciliari e poter tornare a Marassi, dove era stato brevemente rinchiuso.

Il giudice aveva acconsentito, ma quando i carabinieri di Chiavari, sabato mattina, sono arrivati alla comunità dell’entroterra per notificargli il provvedimento, lo hanno trovato senza vita nella sua stanza.