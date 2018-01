Campetto, addio allo storico bar Cicci

Un’altra saracinesca che scende per sempre, un altro esercizio commerciale del centro storico che getta la spugna: stavolta è il bar Cicci, storico locale di piazza Campetto, ad annunciare la chiusura, con un biglietto affisso sulla serranda che ha già fatto il giro dei social network.

«Oggi, 31 dicembre 2017, l'equipaggio del bar Cicci ha deciso di ammainare le vele per sempre - si legge nel cartello scritto a mano - Gli altissimi costi fra molo di attracco e la perdita del comandante mi hanno portato a prendere questa durissima decisione. In questi sedici anni di navigazione abbiamo passato momenti di mare in tempesta ma anche tantissimi momenti di vento in poppa, perciò vorrei ringraziare tutte le persone che ci hanno supportato ma anche quelle che noi abbiamo supportato perché comunque ci hanno tutte accompagnato in questo ultimo viaggio. Finalmente Alessandro si riprende la sua vita".

Dopo 16 anni di caffè e aperitivi, dunque, Campetto dice addio a un bar che era diventato il punto di riferimento della zona: troppo alti i costi di gestione, troppo bassi i ricavi, e alla fine anche Alessandro e la sua famiglia hanno dovuto alzare bandiera bianca. Si tratta dell’ennesima chiusura in città, una crisi che non riguarda soltanto i piccoli esercizi commerciali - in centro storico è una vera e propria emorragia - ma anche catene e grandi magazzini: è il caso di Trony, chiuso proprio a Capodanno, o della Rinascente, che chiuderà entro novembre 2018 a meno di un cambio di marcia da parte dell’azienda.

Sull’argomento era intervenuto anche l’arcivescovo di Genova, Angelo Bagnasco, che lo scorso 31 dicembre aveva lanciato un appello per salvare i negozi di quartiere: «Girando spesso per le vie, specialmente per i vicoli, vedo quanto sia importante la rete dei piccoli commercianti - aveva sottolineato nel corso della messa di fine anno - sono un reticolo di vicinanza alla gente, di specifica solidarietà, un presidio naturale del territorio. Salvano dalla piovra dell’anonimato. Lasciare che questa rete venga dissolta e i piccoli esercizi strangolati è criminale».