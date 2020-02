Il Porto Antico cerca un nuovo direttore generale: il bando

Dopo 8 anni, Alberto Cappato lascia la direzione generale della Porto Antico di Genova Spa (che è una società a capitale pubblico con il Comune di Genova come socio di riferimento). Il manager ricoprirà il ruolo di direttore Innovazione, Sostenibilità e Sviluppo, una decisione presa dal Consiglio di Amministrazione che ha valutato le nuove sfide che attendono la società a maggior ragione dopo l'integrazione con Fiera di Genova. Con questo nuovo assetto, la società dovrebbe essere più strutturata sui temi dell'innovazione anche attraverso l'acquisizione di finanziamenti europei e nazionali, un ambito ritenuto consono alle attitudini di Cappato.

Rimane dunque vacante, per il momento, il ruolo di direttore generale della Porto Antico di Genova Spa.

E sul sito della società è uscito l'avviso per la selezione. Tra i requisiti, indispensabile un'esperienza professionale di almeno 10 anni come dirigente presso primarie società, pubbliche o private. Il contratto vale per 36 mesi, eventualmente prorogabili per altri 24 mesi.

Il nuovo dirigente dovrà occuparsi tra l'altro del coordinamento e dell'ottimizzazione dell'azienda, dello sviluppo del business in particolare nel ramo di fiere e convegni, della pianificazione delle iniziative straordinarie e degli investimenti strategici.

Chi è interessato dovrà far pervenire la domanda e la relativa documentazione allegata entro e non oltre le ore 12 del 29 febbraio 2020 alla Porto Antico di Genova Spa, calata Molo Vecchio 15, Magazzini del Cotone mod. 5, 16128 Genova, mediante raccomandata o con consegna diretta all'ufficio del protocollo della società.

La domanda e la documentazione dovranno essere contenute all'interno di un unico plico sigillato e firmato sui lembi che dovrà riportare la dicitura "Istanza per la selezione del Direttore Generale della società Porto Antico di Genova Spa - Non aprire".