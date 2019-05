Spiagge, Liguria ancora regina delle Bandiere Blu

Liguria ancora una volta regina incastrata delle spiagge italiane con ben 30 località premiate con una Bandiera Blu: ad assegnarle il titolo è stata la ong danese Fee, Foundation for Environmental Education, che ormai da 33 anni premia i Comuni della riviera e gli approdi che possono contare sul mare più bello e pulito e sulle spiagge maggiormente accessibili e attrezzate dal punto di vista turistico.

In totale sono stati 183 i Comuni premiati, 385 le spiagge: circa il 10% di quelle premiate a livello mondiale, e 12 in più rispetto allo scorso anno, anche se 4 sono uscite dalla classifica. La Liguria, come detto, resta in testa: 3 i nuovi ingressi con Imperia, Riva Ligure (Imperia), Sanremo (Imperia), cui si aggiungono due approdi, Goimperia (Imperia) e Marina di Loano (Savona).

A valutare le caratteristiche delle spiagge, e ad assegnare le Bandiere Blu, è stata una giuria nazionale affiancata dal ministero dell’Ambiente, quello delle Politiche agricole, il Coordinamento assessorati regionali al turismo, il Comando generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, l’Ispra, il Laboratorio di oceanologia ed ecologia marina dell’università della Tuscia, la Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici e l’Anci insieme con i Sindacati Balneari e la Fin.

I criteri utilizzati sono stati, oltre alla qualità dell’acqua (misurata con campionamenti periodici) anche la funzionalità degli impianti di depurazione (quando presenti), la gestione dei rifiuti e la quantità prodotta, la percentuale di successo della differenziata e tutti gli aspetti legati alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico e dell’accoglienza turistica, dall’arredo urbano alle ciclabili passando per l’accessibilità delle spiagge.

Subito dietro la Liguria si piazzano la Toscana, con 19 località Bandiera Blu, e la Campania. A seguire Marche (15), Sardegna (14), Puglia (13), Calabria (11), Abruzzo (10, compreso un lago), Lazio (9) e Veneto (8). L’Emilia Romagna resta a 7 località con la Sicilia, chiudono Basilicata (5), il Friuli Venezia Giulia (2) e il Molise con una sola.

L’elenco delle Bandiere Blu 2019 in Liguria

Imperia

1. Bordighera - Zona Ovest di Capo Sant’Ampelio, Zona Est di Capo Sant’Ampelio

2. Sanremo - Rio Foce, Tre Ponti, Imperatrice Corso Marconi, Bussana

3. Taggia - Arma di Taggia

4. Riva Ligure - Ex Bungalow

5. Santo Stefano al Mare - Baia Azzurra, Il Vascello

6. San Lorenzo al Mare - U’Nustromu/Prima Punta, Baia delle Vele

7. Imperia - Spianata Borgo Peri, Borgo Prino Foce, Borgo Marina

Savona

8. Ceriale – Litorale

9. Borghetto Santo Spirito – Litorale

10. Loano - Spiaggia di Loano

11. Pietra Ligure – Ponente

12. Finale Ligure - Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato

13. Noli - Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/ Chiariventi

14. Spotorno – Lido

15. Bergeggi - Il Faro, Villaggio del Sole

16. Savona - Fornaci

17. Albissola Marina – Lido

18. Albisola Superiore – Lido

19. Celle Ligure - Levante, Ponente

20. Varazze - Arrestra, Ponente Teiro, Levante, Teiro, Piani D’Invrea

Genova

21. Camogli - San Fruttuoso, Spiaggia Camogli Centro/Levante

22. Santa Margherita Ligure - Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto

23. Chiavari - Zona Gli Scogli

24. Lavagna - Lungomare

25. Moneglia - Centrale, La Secca, Levante

La Spezia

26. Framura - Fornaci (Spiaggia Confine Deiva Marina), Spiaggia La Vallà-Apicchi

27. Bonassola - Lato Est e lato Ovest

28. Levanto - La Pietra, Casinò, Ghiararo

29. Lerici - Lido, San Giorgio, Eco del Mare, Fiascherino, Baia Blu, Colombo

30. Ameglia - Fiumaretta