Quindici chilogrammi di droga, era uno della 'banda di Teglia'

La sezione antidroga della Squadra Mobile di Genova, coordinata dalla Procura del capoluogo, ha arrestato in flagranza di reato un pluripregiudicato italiano, noto alle pagine di cronaca della città di Genova per aver fatto parte tra gli anni '80 e '90, della famosa banda di Teglia, resasi responsabile di numerose rapine a mano armata in città e provincia, ai danni di farmacie, porta valori, banche, uffici postali e caselli autostradali.

La sua carriera nel crimine ha avuto inizio in giovanissima età e lo ha visto legato ad alcuni dei più grossi pregiudicati genovesi. L'uomo, dopo aver scontato parecchi anni di prigione per i più svariati reati, tra i quali associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, è stato riconosciuto e intercettato in strada dagli operatori della Squadra Mobile.

Questi ultimi hanno rinvenuto 1 chilogrammo di cocaina a bordo dell'autovettura del malvivente e circa 15 chilogrammi di marijuana presso la sua abitazione, all'interno del vano cantina. Dopo la redazione degli atti di rito, l'arrestato è stato trasferito nel carcere di Marassi.