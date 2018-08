Centro storico, spunta una svastica in piazza Banchi

È comparsa con tutta probabilità nel pomeriggio di martedì, una grande svastica tracciata con una sostanza bianca (forse gesso, forse farina) nel bel mezzo di piazza Banchi, nel cuore del centro storico, che ha scioccato decine di persone ed è rapidamente diventata virale sui social network.

Tra i primi a testimoniare l’accaduto è stato Simone Meneghelli, fondatore dell’Unione Giovani Artisti, che ha immortalato la svastica e tre persone che tentavano di cancellarla passandovi sopra con i piedi. La foto è stata poi condivisa su Facebook, dove ha suscitato decine di commenti e altrettante ulteriori condivisioni.

Dell’episodio sono state informate forze dell’ordine e il presidente del Municipio Centro Est, Andrea Carratù, che ha assicurato la rimozione della svastica. Non è la prima volta che un simbolo del genere compare in zona: qualche anno fa un’altra svastica era stata tracciata in via al Ponte Reale, e l’autore era stato individuato in un commerciante della zona, ma per risalire alla persona dietro questo secondo episodio è necessario attendere l’esito delle indagini avviate.