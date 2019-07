Spaccia in piazza Banchi, arrestato

Durante un predisposto servizio di contrasto allo smercio di stupefacenti nel centro storico un cittadino della Guinea è stato arrestato dal Nucleo Operativo della compagnia carabinieri Centro in quanto sorpreso in piazza Banchi a cedere, in cambio di 20 euro, cinque grammi di hashish a un consumatore di 28 anni, che sarà segnalato alla prefettura quale assuntore.

Lo spacciatore di 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina è stato processato con rito direttissimo.