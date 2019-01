Centro storico: ruba cellulare dal banco del bar e fugge

Ha adocchiato un cellulare lasciato incustodito sul bancone del bar, e approfittando di un momento di distrazione l'ha afferrato e poi è fuggito.

È successo nel tardo pomeriggio di domenica in un locale di via al Ponte Reale, in centro storico, proprietaria dello smartphone rubato la titolare, che ha fatto in tempo a vedere un uomo uscire precipitosamente prima di accorgersi del furto.

Dell'accaduto è stata informata la polizia.