Lancia una bottiglia di vetro, ferita 22enne

Attimi di tensione ieri pomeriggio, mercoledì 9 maggio, nel centro storico, dove una ragazza, che si trovata in compagnia di due amiche in piazza San Sepolcro, è stata aggredita da un uomo con un cacciavite e una bottiglia in mano.

Probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti, il violento ha dato in escandescenze lanciando la bottiglia che purtroppo ha colpito una delle tre giovani in fronte procurandole una vistosa ferita.

Sul posto è quindi intervenuta la polizia che ha si è data all'inseguimento dell’aggressore, un cittadino marocchino di 24 anni, con precedenti di polizia e noto per essere un assuntore di droga. L'uomo, nonostante la resistenza opposta, è stato bloccato in piazza Banchi e arrestato per lesioni personali aggravate, denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, per il porto di oggetti atti ad offendere e per inosservanza alle leggi sull’Immigrazione.

La ragazza ricoverata al Pronto Soccorso del Galliera è stata curata dai medici di turno che le hanno dovuto cucire dieci punti in fronte, per la malcapitata sono stati prescritti sette giorni di prognosi.