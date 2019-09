Carige taglia oltre 50 sportelli, presidi di protesta nei piccoli Comuni

Anche gli sportelli finiscono inesorabilmente nel calderone di quanto Carige deve tagliare per uscire da una crisi che si protrae ormai da tempo. E in Liguria, dove la banca era diffusa in maniera capillare servendo anche piccoli Comuni più isolati, sale il malcontento.

Carige, chiusura sportelli a Genova e in Liguria

L’istituto di credito genovese ha deciso di operare una serie di tagli chirurgici in tutta Italia in un’ittica di “razionalizzazione” della rete delle filiali. In totale sono 45 gli sportelli che chiuderanno i battenti, 18 dei quali nella sola Liguria.

A Genova, in particolare, è in previsione la chiusura degli sportelli di via XII Ottobre e di Via Galata, due agenzie considerate sino a ieri strategiche perché nel cuore della città Genova. A queste si sommano quella di via Renata Bianchi, quella di via Merano, quella di via San Biagio e ancora via Donghi e via Paleocapa.

Chiusura sportelli Carige, presidi di protesta

In provincia di Genova, il piano di razionalizzazione prevede la chiusura dell’agenzia di via San Rufino, a Chiavari, di via Merello a Zoagli e di quella di via Piave, a Mignanego. E proprio a Mignanego i residenti hanno organizzato un presidio e una raccolta firme per protestare contro la chiusura, dandosi appuntamento alle 9 davanti alla filiale. E anche a Urbe, in provincia di Savona, i clienti di Carige hanno deciso di manifestare tutto il loro disappunto con una manifestazione di protesta fissata per martedì mattina.

Lo scorso 20 settembre era arrivata la notizia dell’approvazione del piano di risanamento di Carige, con il voto a favore dell’aumento di capitale. Qualche giorno dopo, proprio alla luce della manovra di rafforzamento, l’agenzia Fitch Ratings aveva rivisto il rating dell’istituto ligure modificandolo da Evolving a Positive.