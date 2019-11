Si sente male in strada, bimbo di tre anni muore al Gaslini

Un bambino di tre anni è morto nel primo pomeriggio di lunedì all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Stando a quanto raccontato dalla madre, il bimbo si sarebbe sentito male in strada, mentre la donna stava accompagnando a scuola il figlio più grande, a Sampierdarena. Immediata la corsa al Gaslini, ma le condizioni del piccolo sono apparse subito gravissime: i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso, nonostante i disperati tentativi di salvarlo.

La madre ha riferito che nei giorni scorsi il bambino aveva avuto febbre alta, ma al momento è stata esclusa l’ipotesi che a ucciderlo sia stata una meningite. Il pubblico ministero di turno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti in modo da poter richiedere tutti gli accertamenti e individuare le cause della morte. Stando a quanto ricostruito, il piccolo era in regola con i vaccini, non è escluso che possa avere avuto malformazioni congenite che hanno aggravato il quadro clinico.