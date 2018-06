Bimbi rapiti e portati in Tunisia dal padre, ritrovati dopo due mesi

A Genova, presso una stazione dei Carabinieri, due bambini di 4 e 2 anni sono stati riconsegnati alla madre R. M. dopo che il padre li aveva sottratti alla famiglia per portarli in Tunisia nel mese di aprile. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri di Bolzano, in collaborazione con l'Interpol e il ministero degli Esteri, hanno recuperato i bimbi e li hanno presi in consegna per partire alla volta di Genova dove hanno potuto riabbracciare madre e nonni. I bambini sono in buone condizioni e torneranno preso nella loro casa, in Trentino Alto Adige.

La vicenda era balzata agli onori della cronaca nazionale a fine aprile quando la madre, tornando a casa dal lavoro, non aveva ritrovato i suoi figli. La situazione in famiglia sembrava essere abbastanza tesa da tempo con una separazione in arrivo dal marito, un 33enne tunisino. L'uomo, secondo quanto ricostruito, aveva caricato i figli in macchina per poi sparire nel nulla per circa una settimana, poi ha telefonato alla moglie dalla Tunisia dove si era rifugiato. Dopo numerosi appelli della donna la vicenda si è conclusa in maniera positiva grazie al lavoro del ministero degli Esteri, dell'ambasciata italiana a Tunisi e le autorità del Paese africano, i dettagli dell'operazione non sono però stati ancora resi noti.