Bimba di 3 mesi al Gaslini con la meningite, profilassi per 9 persone

Una bambina di soli 3 mesi è ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova con una diagnosi di meningite. La piccola è arrivata in pronto soccorso lunedì sera, e le sue condizioni sono apparse da subito gravi: immediatamente sottoposta alle cure, è in prognosi riservata.

L’Asl 3 ha già fatto scattare il protocollo di sicurezza previsto in casi di questo genere, e ha sottoposto a profilassi i genitori della bambina e chiunque sia entrato in contatto con lei negli ultimi giorni. Al momento sarebbero sono 9 le persone cui è stata somministrata la terapia antibiotica, ma non è escluso che il numero possa salire nelle prossime ore.

La bambina, residente con la famiglia nel quartiere di Sampierdarena, è arrivata al pronto soccorso del Gaslini con una febbre molto alta che ha spinto i medici a fare subit test specifici. Le analisi hanno confermato la diagnosi, meningite da meningococco, ed è stata immediatamente ricoverata e sottoposta a una specifica terapia che sembra dare risultati incoraggianti. Purtroppo, però, non è ancora fuori pericolo.