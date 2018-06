Deviano portacontainer per evitare balenottera: salvataggio dei “whalewhatcher”

Nei giorni scorsi due porta container (Jona e Golbon) che stavano navigando al largo di Genova si trovavano sulla stessa rotta di una balenottera e avrebbero potuto rischiare la collisione con l'animale.

Decisivo l'intervento del personale di Whalewatch Genova che, dopo essersi reso conto della situazione, si è messo immediatamente in contatto con le due navi aiutandole a cambiare la rotta per passare lontano dal cetaceo. Come hanno scritto nella loro pagina Facebook gli operatori di Whalewatch Genova, che organizzano escursioni dedicate all'avvistamento cetacei nel Santuario Internazionale del Mar Ligure con partenze dal Porto Antico, da Nervi, Recco e Camogli: «A volte basta un piccolo gesto per evitare grandi disastri e noi ne siamo molto fieri».